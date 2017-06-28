Kıbrıs Konferansı krizle başladı

Kıbrıs Konferansı, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında başladı. Konferansta, Rum tarafının modalite değişikliği talebi krize neden oldu. Rum ve Yunan tarafı garantiler konusunda ilerleme sağlanmadan diğer başlıklara geçmek istemediğini belirtti. Rum Yunan tarafı paralel görüşmeler yapılması yerine öncelikle güvenlik ve garantilerle ilgili tek bir görüşme yapılmasını ve burada ilerleme sağlanması durumunda diğer konulara geçilmesini istiyor. Türk tarafının ise önceden varılan uzlaşılara uyulmasından yana olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) krizi çözmeye çalışıyor.

Akıncı’dan 3 dilde “merhaba”

Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin eşitliğine dayalı federal çözüm sağlamak amacıyla düzenlenen Kıbrıs Konferansı başladı. Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde, İsviçre’nin dağ kasabası Crans-Montana’da Le Regent Kongre Merkezi’nde yer alan konferans yerel saatle 10.00’da (KKTC saatiyle 11.00’de) toplandı. Ocak 2017’de başlayan ve 5 aylık aradan sonra yeniden toplanan konferansta, Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yer alıyor. Toplantılara, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen de katılıyor.

Konferansa gözlemci olarak katılan AB’yi ise AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman ileAB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Pieter Van Nuffel temsil ediyor. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Özel Temsilci Elizabeth Spehar, konferansın yapılacağı bina önünde durarak katılımcıları tek tek karşıladı ve el sıkıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, konferansın yapılacağı binaya girerken basın mensuplarına hitaben Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak “merhaba” dedi. Rum lider Anastasiadis gazetecileri selamlarken, “Umutluyum, her zaman umut vardır”derken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, “Burayı beğendim, gerektiği kadar burada kalacağım” ifadelerini kullandı.

Binaya ilk gelen Rum Lider Anastasiadis oldu. Anastasiadis’i AB temsilcisi Timmermans, Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, İngiliz yetkili Allen ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu izledi. Kıbrıs’ın geleceği için büyük önem taşıyan konferansı, kalabalık bir basın grubu izliyor. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, ilk konferans toplantısı ve daha sonra taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerde hazırladığı açıklanan ortak belgeyi sunmayacağını açıkladığı konferansta, bugüne kadar müzakere edilen ancak uzlaşılamayan konular ele alınacak. Konferansta ayrıca garantörlerin de katıldığı ikinci bir masada “Güvenlik ve Garantiler” başlığı ele alınacak. “Güvenlik ve Garantiler” başlığı, 12 Ocak’tan sonra yeniden siyasi düzeyde görüşülecek.

"#UniteCypusNow" eylemde

Bir süredir Kıbrıs’ta çözüm için eylemler gerçekleştiren çok toplumlu vatandaşlar inisiyatifi "#UniteCyprusNow" eylemlerine Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı Crans-Montana’da devam ediyor. İsviçre’ye gelen grup, konferansın yapıldığı bina civarında eylem yapıyor.