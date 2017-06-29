Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kıbrıs Konferansı 2. gününde

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın 2’inci gün görüşmeleri başladı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:13
Kıbrıs Konferansı 2. gününde

Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında dün başlayan konferans bugün de devam ediyor. Konferans, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Le Regent Kongre Merkezi’nde başlayan konferansta ilk gün güvenlik ve garantiler başlığında Türk tarafı, görüşlerini ayrıntılı olarak belirtti. Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı konferansta bugün paralel masalarda tüm başlıklar birlikte ele alınıyor. 5 başlıkta geriye kalan ve uzlaşı bekleyen tüm hususlar birbiriyle ilintili olarak paket yaklaşımıyla ele alınacak.

Taraflar, garantörlerle birlikte saat 09.30’dabirinci masada 5’li toplantıya başladı. İkinci masada ise saat 11.00’de liderlerin, müzakere heyetleriyle birlikte geriye kalan başlıkları müzakereye devam etmesi bekleniyor. Konferansın akşam oturumlarının ise, günlük çalışma programına göre kararlaştırılması öngörülüyor.

Toplantıların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 4 Haziran’da New York’ta varılan mutabakat uyarınca, tüm konuların birlikte bir paket olarak ele alınabileceği uygun bir çalışma planlamasıyla sürdürülmesi hedefleniyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:13
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Cumhurbaşkanı
  4. İsviçre
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
  6. BM
  7. Kıbrıs
  8. KKTC
  9. Yunanistan
  10. Mustafa Ak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danimarka, cami yardımlarına 'sert tedbirler' alacak
    1. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    2. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    3. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    4. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    5. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    6. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    7. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    8. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    9. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    10. NATO panikte... daha fazla asker..
    11. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    12. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    13. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    14. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    15. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    16. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    17. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    18. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    19. Belhanda İstanbul'a geliyor
    20. Alman Stewen Müslüman Abdullah oldu!..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...