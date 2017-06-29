Kıbrıs Konferansı 2. gününde

Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında dün başlayan konferans bugün de devam ediyor. Konferans, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Le Regent Kongre Merkezi’nde başlayan konferansta ilk gün güvenlik ve garantiler başlığında Türk tarafı, görüşlerini ayrıntılı olarak belirtti. Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı konferansta bugün paralel masalarda tüm başlıklar birlikte ele alınıyor. 5 başlıkta geriye kalan ve uzlaşı bekleyen tüm hususlar birbiriyle ilintili olarak paket yaklaşımıyla ele alınacak.

Taraflar, garantörlerle birlikte saat 09.30’dabirinci masada 5’li toplantıya başladı. İkinci masada ise saat 11.00’de liderlerin, müzakere heyetleriyle birlikte geriye kalan başlıkları müzakereye devam etmesi bekleniyor. Konferansın akşam oturumlarının ise, günlük çalışma programına göre kararlaştırılması öngörülüyor.

Toplantıların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 4 Haziran’da New York’ta varılan mutabakat uyarınca, tüm konuların birlikte bir paket olarak ele alınabileceği uygun bir çalışma planlamasıyla sürdürülmesi hedefleniyor.