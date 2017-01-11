Kıbrıs haritaları BM'ye teslim edildi

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Kıbrıs haritaları BM'ye teslim edildi
Eklenme: 11 Ocak 2017, 22:22
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İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu.

Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

 
EtiketlerKıbrıs haritaları BMCenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri
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