Kıbrıs görüşmlerinden ilk haber geldi

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.

Kıbrıs görüşmlerinden ilk haber geldi
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:07
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.

 
 
EtiketlerCENEVREKIBRIS GÖRÜŞMELERİEspen Barth Eide
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