Kıbrıs görüşmlerinden ilk haber geldi

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:07
Bu haber 268 kez okundu
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.