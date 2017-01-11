Kıbrıs görüşmelerinden ilk haber

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.

Kıbrıs görüşmelerinden ilk haber
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:46
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.

 
EtiketlerBM Genel SekreteriKıbrıs
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