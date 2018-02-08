Kıbrıs gazisi sonsuzluğa uğurlandı
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Güneş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.08 Şubat 2018 Perşembe 16:31
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Güneş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Ali Güneş için öğle namazına müteakip Bahçebaşı Köyü Camisi’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Yeşilyurt Kaymakam vekili Malik Çalışır, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Kazım Misafir, Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mutlu Özügenç , Gaziler , Daire Amirleri, Askeri Erkan ve yakınları katıldı.
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