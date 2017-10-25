Kibar Holding gelecek planını hazırladı

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding 45. yılını kutladığı bugünlerde gelecek planlarını da hazırladı. Metal, otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde bünyesindeki 22 şirketiyle faaliyet gösteren Kibar Holding, yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem verecek.



Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding’in 45. Yılında, gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde “Biz Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla düzenlenen Kibar Holding Yönetim Toplantısı’nda ilk sözü Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar aldı. Duygusal bir konuşma yapan Asım Kibar, her türlü fedakârlıkla holding değerlerine sahip çıkan çalışanlara teşekkür etti.



Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar;



Kurumsallaşma çalışmalarımızın neticelerini almaya başladık

Karlı büyüme için tüm kaynakları etkin kullanmamız gereken döneme girdik



Tüm taktiksel kararları zamanlı alabilmeliyiz



Stratejileri daha etkin kullanmalıyız



Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka ise, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka;



Bize düşen görev grubumuzu geleceğe hazırlamak



Yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem vereceğiz

Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz



Teknolojik gelişmeleri takip edeceğiz

