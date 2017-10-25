Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kibar Holding gelecek planını hazırladı

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding 45. yılını kutladığı bugünlerde gelecek planlarını da hazırladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:29
Kibar Holding gelecek planını hazırladı

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding 45. yılını kutladığı bugünlerde gelecek planlarını da hazırladı. Metal, otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde bünyesindeki 22 şirketiyle faaliyet gösteren Kibar Holding, yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem verecek.

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding’in 45. Yılında, gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde “Biz Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla düzenlenen Kibar Holding Yönetim Toplantısı’nda ilk sözü Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar aldı. Duygusal bir konuşma yapan Asım Kibar, her türlü fedakârlıkla holding değerlerine sahip çıkan çalışanlara teşekkür etti.

Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar;

Kurumsallaşma çalışmalarımızın neticelerini almaya başladık

Karlı büyüme için tüm kaynakları etkin kullanmamız gereken döneme girdik

Tüm taktiksel kararları zamanlı alabilmeliyiz

Stratejileri daha etkin kullanmalıyız

Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka ise, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka;

Bize düşen görev grubumuzu geleceğe hazırlamak

Yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem vereceğiz

Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz

Teknolojik gelişmeleri takip edeceğiz

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:29
  1. Kibar Holding
  2. Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar
  3. Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?