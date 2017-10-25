Kibar Holding gelecek planını hazırladı
Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding 45. yılını kutladığı bugünlerde gelecek planlarını da hazırladı.25 Ekim 2017 Çarşamba 13:29
Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding 45. yılını kutladığı bugünlerde gelecek planlarını da hazırladı. Metal, otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde bünyesindeki 22 şirketiyle faaliyet gösteren Kibar Holding, yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem verecek.
Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding’in 45. Yılında, gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde “Biz Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla düzenlenen Kibar Holding Yönetim Toplantısı’nda ilk sözü Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar aldı. Duygusal bir konuşma yapan Asım Kibar, her türlü fedakârlıkla holding değerlerine sahip çıkan çalışanlara teşekkür etti.
Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar;
Kurumsallaşma çalışmalarımızın neticelerini almaya başladık
Karlı büyüme için tüm kaynakları etkin kullanmamız gereken döneme girdik
Tüm taktiksel kararları zamanlı alabilmeliyiz
Stratejileri daha etkin kullanmalıyız
Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka ise, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka;
Bize düşen görev grubumuzu geleceğe hazırlamak
Yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem vereceğiz
Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz
Teknolojik gelişmeleri takip edeceğiz