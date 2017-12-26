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MHP'li vekile partisinden sert tepki

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, son çıkarılan iki KHK ile ilgili sözlerine partisinden cevap geldi.

26 Aralık 2017 Salı 18:03
MHP'li vekile partisinden sert tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır?

Neden rahatsız olmuştur?

Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu bağlamda kamuoyunun dikkatinden kaçan bir hususun altını da çizmek isteriz. Tartışmalara sebep olan 6755 sayılı kanunun 37. maddesinin 1. fıkrasında getirilmiş olan hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk hali, eylemlerin niteliği bakımından açık bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin' ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir.

Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. "

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 18:03
  1. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman
  2. Atila Kaya
  • Bekir gökçeBekir gökçe34 dk önce
    Meral teyzesine göz kırpyodur mhp li vekil
  • YozgatlıYozgatlı37 dk önce
    Eksantrik hareketler bunlar Atila kaya bazı çevrelere hoş görünmek istiyor Türkiye devlet millet bütünlüğü içerisinde millet düşmanlarını alt edecek inşaallah
  • alibey ocakalibey ocak38 dk önce
    Her türlü gösteriyi devlete karşı bir kalkışma olara görülmeyeceği ne malüm.Bakatı ki halk çoğaldı,vurun şu kafirleri,demeyeceklerini kim garanti edebilir.Hükümete karşı gösteri yürüyüşleri tehli altında.Güvenlik takımının iki dudağı arasında olunacaklar...

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