Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

KHK'dan rahatsız olan PKK'dan CHP'ye eylem çağrısı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'deki muhalefet partilerine eylem çağrısı yaptı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:25
KHK'dan rahatsız olan PKK'dan CHP'ye eylem çağrısı

Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

58 BİN HÜKÜMLÜYÜ KAPSIYOR

Yeni düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFETE "EYLEM ÇAĞRISI"

CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin karşı çıktığı "tek tip kıyafet" uygulamasına terör örgütü PKK'dan da tepki gecikmedi.

Örgüt üyelerinin tek tip kıyafetle mahkemeye çıkarılacak olmasından rahatsız olan terör örgütünün elebaşlarından Sözde KCK YürütmeKonseyi Üyesi Mustafa Karasu Türkiye'deki muhalefeti eylem yapmaya çağırdı.

Haber7'nin haberine göre, tek tip uygulamasına AK Parti ve MHP dışındaki tüm siyasi eğilim ve kesimler karşı çıktığını söyleyen Karasu, şunları söyledi:

"...CHP bile tek tip elbiseye karşı olduğunu açıklamıştır. Bu durum Türkiye’de en geniş yelpazede bir muhalif kesim ortaya çıkacağını göstermektedir. Tek tip elbise dayatması karşısında çok geniş bir toplumsal ve siyasal kesimin tutumunu ve direnişini ortaya çıkarmak mümkündür. Eğer dışarıda demokrasi güçleri, insan hakları örgütleri, tutsak aileleri iyi bir örgütlenme ve tutum içine girerlerse, çok zengin eylem yöntemleriyle tek tip elbiseye karşı bir mücadele ortaya koyarlarsa bu saldırıyı püskürtmek zor olmayacaktır."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP 79 tane bina satın aldı
    1. CHP 79 tane bina satın aldı
    2. CHP, 11 il 68 ilçe binası satın aldı
    3. Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    4. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    5. Koğuş tipi yurtlar tarihe karıştı
    6. Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a..
    7. O darbeciyle ilgili yeni gelişme!
    8. KHK'dan rahatsız olan PKK'dan CHP'ye..
    9. Tel Aviv sokaklarında Ahed'e destek
    10. Donk'a Fatih Terim müjdesi
    11. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    12. Yeni KHK'da gözden kaçan bomba ayrıntı
    13. Mahkemeden flaş Figen Yüksekdağ kararı
    14. Esed ne yapmaya çalışıyor! Tehlikeli..
    15. Suudi medyası Filistinliler için..
    16. Twitter Ahed Tamimi'ni istemiyor
    17. Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı
    18. Fatih Terim'den Drogba bombası!
    19. Vietnam'da 10 bin kişilik siber..
    20. Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar