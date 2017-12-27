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KHK eleştirisinin sebebi belli oldu! 'Yeni parti kuruyor'

Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar, bugünkü yazısında Abdullah Gül ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:09
KHK eleştirisinin sebebi belli oldu! 'Yeni parti kuruyor'

Son yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) yönelik farklı çevrelerden gelen tepki ve eleştiriler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bu eleştiriler içerisinde en dikkat çekeni, hiç kuşkusuz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter hesabından yazdıklarıydı.

Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, bugünkü yazısında Gül'ün neden böyle bir çıkış yaptığının cevabını aradı. Yaşar, Gül'ün eski belediye başkanları ve vekillerle görüşmeler yaptığını ve yeni parti için teşkilatlanma çalışmalarını devam ettirdiğini iddia etti.

İşte Yaşar'ın mezkûr yazısının ilgili bölümü:

"(...) Bazı yorumlara göre ise Abdullah Gül, KHK üzerinden aslında AK Parti’yi ilk kez açıktan eleştirdi.. Biraz daha araştırınca dikkat çekici bilgilere ulaştık:

-Abdullah Gül ile AK Parti’nin yolları çoktan ayrıldı..

-KHK eleştirisi aslında bu yol ayrımının tesciliydi..

-Yeni parti için teşkilatlanma çalışmaları alttan alta devam ediyor.. Bazı şehirlerin il başkanları bile belli..

-Saadet Partisi ile de görüşülüyor..

-Meral Akşener ile de olabilir.. Oradan da aday gösterilebilir..

Yanlış anlaşılmasın..Bizim eleştirimiz bütün bunların gizli gizli yapılmasına.. Çıkarsın her şeyi açıklarsın.. AK Parti’den istifa edersin.. Kimse de bir şey diyemez.. (...)"

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • osmanosman39 dk önce
    ha meral ha Abdullah fark etmez ikiside seçimlerdenal toplar
  • TAYFUR YILDIRIMTAYFUR YILDIRIM40 dk önce
    MEral e inananları görünce bunun peşinden kim gider sorusu da netlik kazanıyor
  • OSMANLIOSMANLI49 dk önce
    2019 u sabırsızlıkla bekliyoruz....A.Gűl de Fetönun ipine sarılırsa en bűyűk Vatan hainlerinden olacak...Denize dűşen FETÖye sarılıyor...hepiniz batacaksınız...hepiniz AK Parti ve Reisin karşısında kahruperişan olacaksınız InşaAllah!!!
  • Mehmet MücahitMehmet Mücahit53 dk önce
    Kursa ne yazar, Kim verir bu HImbıla oy

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