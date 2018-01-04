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KHK ile kapatılan 7 sendikaya operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlılardan 33'ü yakalandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:18
KHK ile kapatılan 7 sendikaya operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 15'i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 33'ünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:18
  1. aksiyon iş
  2. FETÖ
  3. sendika
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