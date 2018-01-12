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KHK ile 1 televizyon ve 1 radyo kanalı kapatıldı

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı

12 Ocak 2018 Cuma 07:56
KHK ile 1 televizyon ve 1 radyo kanalı kapatıldı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı ise kapatıldı.

697 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 07:56
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