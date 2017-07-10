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KHB personeline DİKA’dan proje yazma eğitimi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) çalışanlarına “Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi” olarak ifade edilen proje yazma eğitimi verildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:20
KHB personeline DİKA’dan proje yazma eğitimi

Mardin KHB’nin talebi üzerine DİKA ile yapılan işbirliği çerçevesinde birliğin il ve ilçelerde çalışan proje ofisi personellerine yönelik olarak "Proje Döngüsü Yönetimi" diye adlandırılan proje yazma eğitimi verildi. Ajansın Mardin’deki merkez binasındaki konferans salonunda 3 gün süren eğitim, Proje ve Sözleşme Yönetim Birimi Başkanı Sihat Ferat Toktaş tarafından katılımcı bir anlayışla, uygulamalı bir şekilde verildi. Eğitime, Mardin KHB Genel Sekreterliğine bağlı il ve ilçelerde çalışan 20 aşkın personel katıldı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, “Ajansımız bu eğitimler sonucunda Bölgemizdeki proje kültürünü yaygınlaştırmak, proje yazarken aynı dili konuşmak ve kaliteli projelerin hayata geçmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir” dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:20
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  2. Dicle
  3. Altındağ
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