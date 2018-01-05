KGF motivasyonu KOBİ’lere yansıyacak

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Melikşah Utku, Kredi Garanti Fonu’nun kredi verme güçlerini sağlamlaştırdığını, bu sayede verdikleri kredilerin reel sektöre rahat bir nefes aldırdığını söyledi. Utku, KGF sayesinde KOBİ’ler ve kurumsal müşterilere gelecek dönemde daha fazla destek olacaklarını kaydetti.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku, sektör olarak bu yıl KOBİ’ler ve kurumsal müşterilere daha fazla destek olacaklarını bildirdi.

AKTİFLERİN TOPLAMI 155 MİLYAR

Katılım bankacılığının 2017’deki performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Utku, şu anda katılım bankacılığının sektörden aldığı payın yüzde 5-6 dolayında olmakla beraber gelecek yıllarda daha da artacağını söyledi.

Utku, sektörün aktif toplamının 155 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, “Ekim 2017 itibarıyla bankacılık sektörünün kredi büyümesi yüzde 25 civarında iken, bizim sektör yüzde 30’luk bir büyüme performansı sergiledi. 2017’nin 3’üncü çeyrek diliminde yüzde 17’nin üstünde sermaye yeterlilik rasyomuzla yine bankacılık sektör ortalamasının üstündeyiz. Bu verilere baktığınızda katılım bankacılığının başarı hikayesini görürsünüz” diye konuştu.

FİNANSAL ÜRÜNLER ÇEŞİTLENECEK

Katılım bankaları olarak salt rakamsal büyümeden ziyade sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini belirten Utku, ülkenin kalkınması ve proje finansmanına yönelik fon toplama ve yönetmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Utku, “Bu noktada, ülkemizde faiz hassasiyetinden ötürü atıl kalmış sermayeleri piyasaya entegre etme, Körfez sermayesini ülke ekonomisine çekme gibi birçok fonksiyonumuzla normal bankalardan farklılaştığımızı söyleyebilirim. Geçen yıl gibi önümüzdeki yıllarda da finansal ürünlerimizi çeşitlendirmek ve derinleştirmek için daha özverili ve gayret göstererek çalışacağız” diye konuştu.

"PAZAR YENİ OYUNCULARI ALABİLECEK SEVİYEDE"

Melikşah Utku, devletin desteğiyle yürürlüğe giren Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kredi verme güçlerini sağlamlaştırdığını, bu sayede verdikleri kredilerin reel sektöre rahat bir nefes aldırdığını ifade ederek, ülkedeki ekonomik aktiviteye hız kazandıran bu mekanizma sayesinde KOBİ’ler ve kurumsal müşterilere gelecek dönemde daha fazla destek olacaklarını söyledi.

2017 YILI VERİMLİ OLDU

Utku, ”2017’nin bizim için verimli bir yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. KGF’nin mütemadi hale gelmesiyle birlikte reel sektöre olan desteklerimizi devam ettireceğiz ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktan da geri durmayacağız” dedi.

“İslami sigortacılık alanında ciddi çalışmalar yapılmalı”

“Katılım sektörünün gelişmesi adına kendi piyasamızı oluşturmamız gerektiğini söyleyebilirim” diyen TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku, şunları söyledi: “Finansal piyasalar sadece bankaların olduğu bir piyasa değil, bir ekosistemin içinde çalışabilen bir sistem... Birçok aracı kurumun olduğu piyasada bizim de kendi ekosistemimizi oluşturmamız ve sigorta şirketlerinden tutun da ikinci el piyasada işlem yapabilecek finansal kurumlara ihtiyacımız var. Mesela, İslami sigortacılık ve aktüeryacılık gibi konularda ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Dünyada her geçen yıl hacmi büyüyen İslami bankacılıkta daha fazla pay alabilmemiz için de İslami finansın merkezi olma gündemimiz bizi ülkece üst seviyelere taşıyacaktır.”