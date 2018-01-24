KGF büyümenin ilâcı olacak

Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında yatırımı ve ihracatı arttırma adına 55 milyar lira tutarında yeni bir kefalet imkânı sunulacak. Bu imkân reel sektör tarafından olumlu karşılandı. Sektörün önde gelen isimlerinden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Şekip Avdagiç, fonun ülkenin ve firmaların yararına olacağına belirtti. Avdagiç, “Kuşkusuz fonu üretimi ve ihracatı arttıran, ithalatı önleyen yatırımlara yönlendirmek yerinde bir adım” yorumunu yaptı.

TAHMİNLER SÜREKLİ GÜNCELLENDİ

Avdagiç, KGF’nin rolü ile 2017’de ticaretin arttığına ve durgunluğun aşıldığına işaret ederek, “Öyle ki dünyanın önemli fonları, ülkemiz ile ilgili büyüme tahminlerini yenilediler de yenilediler” dedi.

İLAVE TEŞVİKLER GELİRİMİZİ ARTTIRIR

2018’den umutlu olan Avdagiç, şöyle devam etti: “Ülkemiz kararlı bir şekilde hedeflerine yürüdüğü, önemli bir sorunla karşı karşıya kalmadığı takdirde 2018’de büyüme ve üretim oranlarında ciddi artışlar görürüz. İlave teşviklerin de yardımıyla yüzde 5,5 ila yüzde 7 oranında büyümemiz, milli gelirimizi önemli oranda arttırmamız kuvvetle muhtemel.”

“FON KALKAN GÖREVİ GÖRÜR”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, şu aşamada KGF’den üretimi ve ihracatı arttırmak için yararlanmak gerektiğini dile getirdi. Fonun atılıma imkân tanıması, risklerden koruması temennilerinde bulunan Akyüz, “Fon yeni durumda gerek üreticiler gerek ihracatçılar için aniden artan dolar kuruna ve hammadde fiyatlarına karşı kalkan görevi görür, satışlar adına olumlu olur” ifadelerini kullandı. Akyüz, KGF’nin ihracatı yüzde 10 oranında arttırabileceğini öngördü. Akyüz, ilaveten fonun kimlere ve nerelere gittiğinin araştırılması uyarısı yaptı. Böylelikle fonun ekonomiye, şirketlere daha faydalı olabileceğini kaydetti.

-KGF, 365 bin firmaya 220 milyar liralık kredi kullandırdı.

-Fon büyümeye yüzde 1 ila 3 oranında katkı sundu.

-Şu aşamada 50 milyar liralık KGF limitinin bir bölümünden de girişimci kadınların yararlanması planlanıyor.