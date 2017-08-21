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Kevenli mahallesi yeni yollarına kavuştu

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin yeni yol yapım hamlesi çerçevesinde Kevenli Mahallesi yeni yollarına kavuştu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:42
Kevenli mahallesi yeni yollarına kavuştu

İpekyolu Belediyesi’nin çalışmalar çerçevesinde, önceden toprak olan ana yol ve bağlantı yolları genişletildi. Dolgu ve stabilize temel malzemesi serilip bordür ve oluk sınırlamalarının ardından da kilit taşı döşendi. Yaklaşık 7 bin 200 metrekare kilit taşı döşenen yolun genişliği ortalama 7,5 metre oldu. Yıllardır toprak ve bakımsız yollar nedeniyle büyük zorluk çeken vatandaşlar, mahallenin çehresini değiştiren yol çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İpekyolu Belediyesi, günün ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere uygun olarak vatandaşların refahına yönelik hizmetleri aralıksız sürecektir.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:42
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