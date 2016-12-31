Ketçabı bakırın üzerine dökerseniz...

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Günümüzde daha çok süs eşyası olarak kullanılan bakırı temizlerken dikkat edeceğimiz bazı hususlar var.

Bunun için ihtiyacınız olan tek şey ketçap ve sünger.

Öncelikle kirlenmiş bakırları temizlemek için sert bir sünger ya da bezle bakırı ovalayalım. Silerken çok dikkat etmeniz gerekir çünkü bakır yumuşaktır ve kolay çizilir.

Ketçabı kuru bakırın üzerine krem gibi sürelim ve bezle ya da süngerle hafif hafif ovalayalım. Ketçabın bittiği yerden tekrar ketaçı sürün ve aynı işlemi yapın. Su ile duruladıktan sonra bakırınızın parladığını göreceksiniz.

Kaynak: Annekaz