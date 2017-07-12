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Kestane balı üreticinin yüzünü güldürdü

Kastamonu Arı Yetiştiriciliği Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahiner, "Kestane balı rekoltesinde son yılların üzerine çıkılması üreticilerimizi sevindirdi. Geçen yıl 50 ton olan kestane balı rekoltesi bu yıl 70 tona yükseldi" dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57
Kestane balı üreticinin yüzünü güldürdü

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde üretilen kestane balındaki yüksek rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü.

Kastamonu Arı Yetiştiriciliği Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salim Şahiner, AA muhabirine, geçen yıl 50 ton civarında olan kestane balı üretimin bu yıl 70 tona ulaştığını söyledi.

Üreticilerin son yılların "en ballı" hasadını yaptığını belirten Şahiner, "Karadeniz sahilindeki ilçelerimizde kestane balı rekoltesinde son yılların üzerine çıkılması üreticilerimizi sevindirdi. Geçen yıl 50 ton olan kestane balı rekoltesi bu yıl 70 tona yükseldi. Kovanlardan alınan bal, iç ve dış piyasada tüketiciye ulaştırılıyor." dedi.

Kilogramı ortalama 120 liradan satılıyor

Tüketicilerin kestane balı talebinin hasattan aylar öncesinde başladığına işaret eden Şahiner, şöyle devam etti:

"Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu olmak üzere 6 ilçemizde yoğun olarak kestane balı üretimi yapan arkadaşlarımız var. Sahil bandında Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliğine bağlı 400 civarında üyemiz profesyonel anlamda bu işi yapıyor. Yaklaşık 7 bin kovan civarında arımız bulunuyor. Kovan başına ortalama 10 kilogramlık üretim miktarından bahsedebiliriz. İnşallah bu sezon tüketicilerimizin taleplerini geri çevirmeden kestane balı ihtiyacı karşılanacak."

Şahiner, tezgahlarda yerini almaya başlayan kestane balının kilogramının ortalama 120 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57
  1. Karadeniz
  2. Bozkurt
  3. Kastamonu
  4. Abana
  5. Çatalzeytin
  6. İnebolu
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