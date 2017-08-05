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Keşmir'deki çatışmada 3 direnişçi şehit edildi

Hindistan işgali altında tutulan Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 direnişçi şehit oldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:12
Keşmir'deki çatışmada 3 direnişçi şehit edildi

Hindistan işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 direnişçinin şehit edildiği bildirildi.

Emniyet Müdürü Münir Ahmet Han, güvenlik güçlerinin kuzeybatıdaki Sayyapur vilayete bağlı bir mezrada evlerde yaptıkları aramada, direnişçilerin silahlı mukavemetiyle karşılaştıklarını, çıkan çatışmada 3 direnişçinin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığını bildirdi.

Can kaybı haberlerinin yayılmasının ardından birçok yerde protesto ve çatışmalar meydana geldi. Göstericiler Hint yönetimi aleyhine slogan attı.

Bandipur şehrinde Hint askerilerinin taş atan göstericilere açtığı ateşte 3 sivil yaralandı.

Bölgede son bir haftada çıkan çatışmalar ve ardından yapılan protestolarda en az 10 direnişçi ve 4 sivil Müslüman şehit olurken, 2 Hint askeri direnişçilerin düzenlediği pusuda öldürüldü.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:12
  1. KEŞMİR
  2. Emniyet Müdürü Münir Ahmet Han
  3. Hindistan
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