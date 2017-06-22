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Keşmir'de çatışma kanlı bitti!

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 3 direnişçi ve bağımsızlık yanlısı 1 protestocu hayatını kaybetti.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:46
Keşmir'de çatışma kanlı bitti!

Hindistan ordu sözcüsü Albay Rajesh Kalia, Kakpora kasabasını güvenlik çemberine alan emniyet güçleriyle direnişçiler arasında gece boyu süren silahlı çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü, 1 Hint askerinin yaralandığını belirtti.

Yöre halkı, emniyet güçlerinin, direnişçilerin içinden ateş açtığı evi patlayıcılar kullanarak hedef aldığını ve ateşe verdiğini söyledi.

Güvenlik çemberine karşı çıkan yüzlerce bölge sakininin, direnişçilerin kaçması için Hükümet güçleriyle çatıştığı kaydedildi. Göstericilerin bir ana yolu kapattığı komşu Awantipora kasabasında sokaklara inen binlerce kişi de bağımsızlık yanlısı sloganlar atarak gösteri düzenledi.

70 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir polis yetkilisinin ve görgü tanıklarının ifadesine göre, hükümet güçlerinin taş atan göstericilere ateş açması sonu 1 protestocu öldürüldü, 5 protestocu yaralandı.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Keşmir'deki şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:46
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. Pakistan
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