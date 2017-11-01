Keşmir-Pakistan arası seyahate 4 ay yasak

Hindistan işgali altında bulunan Cammu Keşmir’in Chakan Da Bagh bölgesi ile Pakistan’ın Rawalakot bölgesi arasında (Hindistan ile Pakistan arasındaki fiili sınır olan Keşmir’deki kontrol hattı-LoC) yapılan ticaret ve seyahatler 112 gün boyunca askıya alındı.

İki bölge arasındaki ticari faaliyetler, LoC’deki Hintli ve Pakistan orduları arasındaki gerginliklerin ardından 10 Temmuz’da askıya alınmıştı.

Ancak Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir’in Srinagar şehri ve Pakistan sınırları içinde bulunan batı bölgesindeki Azad Keşmir’in Başkenti Muzaffarabad arasındaki turizm faaliyetleri devam ediyordu.

Earlytimes.in’de yer alan habere göre üç ailenin fertleri Pakistan sınırları içindeki Azad Keşmir’in Muzaffarabad şehrinden akrabalarıyla buluşmak için otobüse bindiler.

Pazartesi günü Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir’e giriş yapmak isteyen 19 yolcu Pazartesi günü Pakistan’a geri gönderildi.

Cammu Keşmir’deki fiili sınır boyunca yaşayan bölünmüş aileler tarafından seyahat etmeyi kolaylaştırmak amacıyla, Hindistan ve Pakistan arasında büyük bir güven artırıcı önlem olarak, otobüs servisi Nisan 2005’te başlatılmıştı.