Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Keskin nişancı sanılmıştı! Gerçek ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi esnasında köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına son nokta koyuldu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:37
Keskin nişancı sanılmıştı! Gerçek ortaya çıktı

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan 1052 sayfalık iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu. Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

KESKİN NİŞANCI VİNÇMİŞ

Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu. Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

Fotoğrafa da yer verilen iddianamede şu bilgilere yer aldı: “Bazı medya ve vatandaşlar tarafından köprünün Beylerbeyi Kulelerinin üst tarafından keskin nişancı tarafından ateş edildiği söylenmesi üzerine köprü kulesine çıkılarak kontrol edilmiş, aşağıdan bakılınca insan gibi görünen nesnenin üzeri branda ile kapatılmış kuleye ait vinç olduğu tespit edilmiş.”

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:37
  1. FETÖ
  2. darbe girişimi
  • KılıçKılıç27 dk önce
    Bırakın bunları medya olarak İDAMI UNUTTURMAYIN İDAM TEZ ZAMANDA GELMELİ((İDAM ŞART))
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O sözlerden sonra donup kaldık!
  1. O sözlerden sonra donup kaldık!
  2. Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı
  3. Zulüm devam ediyor! İşgalciler el koydu
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekillere..
  5. Ayakkabı izinden katilin izine ulaşıldı
  6. Namlular İsrail'e döndü! Mescid-i Aksa..
  7. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...
  8. İran'dan ABD'ye sert tepki! Misilleme..
  9. Hayata 5 dakika mola... Kahve içmeden..
  10. İngiliz devi Türkiye'deki mağazalarını..
  11. 'Dinler arası savaş çıkabilir'
  12. Çin'den flaş Türkiye karar! Onay..
  13. FETÖ'nün ABD'de yılda kazandığı para..
  14. Keskin nişancı sanılmıştı! Gerçek..
  15. İlginç gelenek! Denize bıraktılar...
  16. TBMM önünde sıcak saatler! Gözaltılar..
  17. Trump'a mitinginde şoke oldu... bayrak..
  18. Mahkemede açıkladı: Emri o verdi!..
  19. Karpuzu çekirdekleriyle yiyin! Çünkü...
  20. İncirlik'te hareketli dakikalar! Peş..
PKK 'infaz kararımı verdi' dedi, HDP'li Önder çıldırdı!
PKK 'infaz kararımı verdi' dedi, HDP'li Önder çıldırdı!
ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
ABD'den S-400 şantajı!
ABD'den S-400 şantajı!