Keskin nişancı hepsini tek tek öldürdü

Terör örgütü DEAŞ'in işgali altındaki Yermuk kampının Al Uruba bölgesinde örgüt üyeleri keskin nişancılar tarafından vuruldu.

Muhalif keskin nişancılar, Yermuk mülteci kampında El Zayn mahallesinin eteklerinde hedef alıp DEAŞ teröristlerini etkisiz hale getiriyor.

Şam’ın güneyindeki Yilda ile Hacer Aswad arasındaki alan, DEAŞ teröristleri ve Muhalif gruplar arasında kesintisiz çatışmalara tanık oluyor.