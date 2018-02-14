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Keskin nişancı hepsini tek tek öldürdü

Suriye'nin Başkenti Şam’ın güneyindeki Yarmouk mülteci kampının eteklerinde Ceyşul İslam keskin nişancıları tarafından terör örgütü DEAŞ'in bir dizi üyesi öldürüldü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:27
Keskin nişancı hepsini tek tek öldürdü

Terör örgütü DEAŞ'in işgali altındaki Yermuk kampının Al Uruba bölgesinde örgüt üyeleri keskin nişancılar tarafından vuruldu.

Muhalif keskin nişancılar, Yermuk mülteci kampında El Zayn mahallesinin eteklerinde hedef alıp DEAŞ teröristlerini etkisiz hale getiriyor.

Şam’ın güneyindeki Yilda ile Hacer Aswad arasındaki alan, DEAŞ teröristleri ve Muhalif gruplar arasında kesintisiz çatışmalara tanık oluyor.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:27
  1. DEAŞ teröristleri
  2. şam
  3. Terör örgütü DEAŞ
  4. El Zayn

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