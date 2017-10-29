Trabzonspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, Galatasaray'ı yendikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"KEŞKE HER HAFTA GALATASARAY'LA OYNASAK"

Karşılaşma sonrası Galatasaray'a gönderme yapan Demirok, "Buna ihtiyacımız vardı. Bugün takım olduğumuzu gösterdik, gerekeni yaptık. Galatasaray seyircisi yine 'Kümeye, kümeye' diye bağırıyor. Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek" dedi.

"NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Açıklamalarına devam eden Uğur Demirok, "Biz iyi bir takımız. Ancak iyi takım olmayı beceremedik. İnişli çıkışlı performansımız oldu. Herkese takım olarak oynadığımızda ne kadar büyük takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.