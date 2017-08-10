Kesimoğlu Gazi Sezer Özdere’yi ağırladı

Kesimoğlu, Kırklareli’nin ve ülkemizin kahramanlarından biri olan Sezer Özdere’nin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Gazi Sezer Özdere, Kırklareli Belediyesi’nin ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun yaşanan hain saldırı sonrasında tüm imkanları ile yanında olduğunu belirterek, "Sayın Başkanımız ve Kırklareli Belediyesi yaşadığım bu olay sonrası beni hiç yalnız bırakmadılar. Şuan sağlık durumum gayet iyi. Daha da iyi olacağım. Sayın başkanımıza beni bu süreçte yalnız bırakmayarak yanımda olduğu için çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Kesimoğlu da ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Kahramanımız, onurumuz ve gururumuz Sezer’i sağlıklı ve dimdik ayakta görmek bizleri çok mutlu etti. Göktan’ımızı bu vatan için şehit verdik. Sezer’imiz de bu vatan için kanını akıttı. Onlar bizim kahramanlarımız. Biz onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Terör belası nedeniyle nice vatan evladını henüz hayatının baharında kara toprağa verdik. Ülkemizi ve halkımızı korku ve şiddet sarmalının içerisine çekmek isteyenlere teslim olmayacağız. Sezer Özdere gibi vatan evlatları var olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebet müddet yaşayacaktır" diye konuştu.