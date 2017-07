Kesimde indirim rafta zam var

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın canlı hayvan ve karkas ette gümrük vergilerini düşürmesi üzerine panikleyen üretici, kesim yaşına gelmeyen hayvanını dahi kesime göndermeye başladı. Bu nedenle kesim fiyatı 28 TL'den 26 liraya düşerken bu indirim raflara yansımadı. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, zincirin hiçbir halkasının fiyatlarına herhangi bir indirim yansıtmadığını belirtti.

İTHALAT ÇÖZÜM OLMAZ

Tunç, şu bilgileri verdi: "Üreticide 2 TL olan düşüşün rafa en az 4 lira olarak yansıması gerekiyordu. Oysa fiyatlarda hiçbir değişiklik yok. Bu yüzden ithalat silahının çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Bu sadece üreticiyi sıkıntıya sokacak. Beklenen fiyat düşüşü de gerçekleşmeyecek çünkü yeterli denetim yok."

FİYAT DÜŞMEDİ %5 ARTTI

Sabah'ın haberine göre, Sivas'ta hem hayvancılık hem de Şarkışla Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanlığı yapan Nuri Bayazit ise, kesimde 2-3 lira düşen fiyatların reyonda yüzde 5 arttığını söyledi. "Bu ülkede eli bıçaklı kravatlı et teröristleri var" diyen Beyazıt, şöyle konuştu: "Yurtdışından besi hayvanı getirilip bize verilecekti ama bu yapılmadı. Çiftliklerde besi hayvanı kalmadı. Et işinde bu ülkede iki mağdur var; üretici ve tüketici. Aradakiler cebini doldurdu. Reyonlar denetlensin, bütün günah üreticiye yüklenmesin. Hükümetimizin bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz.".