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Keşifte yakalanan Rus, DEAŞ üyesi olmaktan hüküm giymiş

Adana’da İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneğine bombalı eylem yapmayı planlayan Rusya vatandaşı DEAŞ’lının 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

11 Ağustos 2017 Cuma 15:45
Keşifte yakalanan Rus, DEAŞ üyesi olmaktan hüküm giymiş

İncirlik Hava Üssü’nde drone ABD’ye ait bir uçağı düşürmeyi, başaramadığı takdirdeyse üstte ABD’li askerlerin olduğu yer ile bir Alevi derneğine de bombalı saldırı yapmayı planladığı ileri sürülerek yakalanan Rus vatandaşı Renat Bakiev (23) ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.

Bakiev’in Kilis’te Suriye’den giriş yaparken yakalanarak terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Verilen bu ceza nedeniyle Bakiev’in Türkiye’ye giriş yaptığı zaman görüldüğü yerde yakalanması için karar çıkartıldığı da öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 15:45
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Rusya
  5. Adana
  6. Kilis
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