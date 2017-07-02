Keşif yapan PKK'lı terörist böyle enselendi!

Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde, kırsaldan geldiği belirtilen PKK'lı teröristin, AK Parti ilçe yöneticileri ile belediyeye atanan kayyuma yönelik saldırı için keşif yaptığı istihbaratı alındı.

İlçedeki bütün MOBESE kameraları incelemeye alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda PKK'lı kadın teröristin yeri tespit edildi. Gece saat 21.45 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Seher Sokak'ta yapılan operasyonda "Rozerin" kod adlı PKK'lı terörist yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadın teröristin işlemleri sürüyor.