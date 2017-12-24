Keşan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel hareket polislerinin de katılımıyla Yenimescit ile Cumhuriyet mahallesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 338.4 gram bonzai, 330 ecstacy hap, 117.79 gram toz esrar, satışa hazır 36 fişek toz esrar, 1 fişek kubar esrar, 1 fişek bonzai, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve 26 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.