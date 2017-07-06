Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, yollarla ilgili inceleme başlattı

Keşan Adliye Sarayı’na giden yol, Rasim Ergene Caddesi’nin Keşan Anadolu Lisesi ile Ensaray Zirve Konutları arasındaki bölüm ile Atatürk Bulvarı’nın Ali Kale ve Kardeşleri İlköğretim Okulu ile BEL-KOOP arasında yol ağının bozukluğu ilgili şikayetlerin artmasının ardından, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bozuk yollarda inceleme yapıldığı, sorumlu kurum olan Keşan Belediyesi ile ilgili de soruşturma başlatılabileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Keşan’da 7 yolda tespit yapıldığı ve bu yollarda halkın can ile mal güvenliğinin tehlikeye düştüğü belirlendi. Bunun üzerine Keşan Belediyesine yönelik inceleme başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, son 10 yılda ne kadar asfaltlama yapıldığını, ne kadar asfalt üretildiği ve kaynakların nerede harcandığını konusunda da araştırma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Beyhan Nanta, Atatürk Bulvarı’ndaki asfaltlama çalışmasının teknik açıdan uygun olmadığı söyledi. Nanta, “Yol inşaatının yapılmasında belli normlar var. Bu normların hazırlanması lazım. Ancak Keşan Belediyesi asfalt malzemesini yolun üzerine olduğu gibi seriyor. 1-2 cm kalınlığında asfalt döküyorlar. Bu yolun uzun ömürlü olması mümkün değil. Önce yolun hazırlanması, sıkıştırılmış malzeme döküldükten sonra belli kalınlıkta asfalt dökülmesi lazım. Derme çatma, basit bir çalışmayla ben yaptım oldu tarzında bir iş yapılıyor. Umarım belediye gerekli tedbirleri alarak teknik normlara uygun bir çalışmayı gerçekleştirir. Bu yol ana güzergah, Keşan’ın tek bulvarı. Buradan ağır tonajlı araçlar da geçecek. Bu yükü kaldıracak uygun bir yol çalışması yapacak. Bu yol ilk yağmurda bozulacak” şeklinde konuştu.