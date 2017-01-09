Kerry, Trump’i uyardı

Münübe Yılmaz
ABD’nin Dışişleri Bakanı John Kerry, Tel Aviv’de bulunan Amerikan Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımanın, bölgede ciddi bir kaosa sebep olacağını ifade ederek, başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayan Donald Trump’i uyardı. Dışişleri Bakanlığı görevinin son günlerini yaşayan Kerry, CBC News ‘a verdiği röportajda ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının, İsrail’in Ürdün ve Mısır ile olan ilişkilerine de zarar vereceğini söyledi. Trump, ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs'e taşıma konusundaki fikrini her fırsatta yinelerken, resmi Filistin televizyonlarında ve camilerde verilen hutbelerde halkın bu tehlikeye karşı uyanık olması tavsiye ediliyor. Trump’ın bu düşüncesinin gerçeğe dönüşmesinin, Müslümanların inancına ve İslam tarihine büyük bir saldırı olduğunu hatırlatan Filistin müzakerecilerinden Saeb Erekat ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile beraber bu konu üzerine görüşmek üzere Moskova’ya davet ettiğini fakat Netanyahu’nun bu daveti reddettiğini dile getirdi.