Kerry itiraf etti: DAEŞ’in güçlenişine...

Wikileaks tarafından yayınlanan ve ABD Dışişleri Bakanı ile muhalifler arasında gerçekleştirildiği kaydedilen 37 dakikalık görüşmede, ABD Başkanı Barack Obama’yı Suriye’ye askeri müdahale yönünde zorladığını ancak başarısız olduğunu ifade eden Kerry, DAEŞ’in güçlenişine izin verdikleri ve bunun sebebinin de Esad’ı müzakereye zorlamak olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

Obama’nın Suriye’deki tek hedefinin yönetim değişikliği olduğu imasında bulunan Kerry, şu ifadeleri kullandı:

“Büyüdüğünü biliyorduk ve izliyorduk. DAEŞ’in güçlendiğini gördük ve Esad’ın tehdit altında olduğunu düşündük. Yine de Esad’ı sonraki müzakerelerde idare edebileceğimizi düşündük, onun yerine Putin’in desteğini aldı. Kerry’ye ait olduğu iddia edilen kaydın bir kısmı, geçen eylül ayında New York Times tarafından yayımlanmıştı. Ekim ayında da, CNN ses kaydını önce yayımlamış, sonra "katılımcıların güvenliğini" gerekçe göstererek kaydı silmişti.