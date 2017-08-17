Kerrubi açlık grevine başladı!

Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "Saham" haber sitesine konuşan muhalif liderin eşi Fatma Kerrubi, eşinin bugün itibarıyla açlık grevine başladığını ve kalp ilaçları dışında bir şey almadığını söyledi.

Fatma Kerrubi, eşinin, halkın önünde yargılanmayı ve güvenlik güçlerinin evini terk etmesini talep ettiğini belirtti.

EV HAPSİNDE TUTULUYOR

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden reformist hareketin liderlerinden Mehdi Kerrubi, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle ev hapsine mahkûm edilmişti.

RUHANİ'YE MEKTUP YAZMIŞTI

Kerrubi, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben yazdığı mektupta, "Sizden, ev hapsini sona erdirmenizi istemiyorum. Bunun sizin elinizde olmadığını biliyorum. Sadece, anayasanın 168'inci maddesi ve halkın size vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, aleni mahkemede yargılanmamı 'rejimden' talep etmenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kalp rahatsızlığı dolayısıyla bir süre önce hastaneye kaldırılan ve başarılı bir ameliyat geçiren Kerrubi, taburcu edildikten sonra tekrar ev hapsine alınmıştı.