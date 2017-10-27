Kermes gelirleriyle Arakan’a mahalle

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Arakan’da yaşanan insanlık dramının çözümüne ilişkin bir taraftan diplomatik çözüm yolunda girişimleri sürdürürken, diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak, oradaki inanlara yardım eli uzatmaya devam ettiklerini bildirdi. Türk Kızılayı ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığının Arakan’da kurulacak konteyner kentte mahalle oluşturmak üzere “Yardım evini uzat” sloganıyla gerçekleştirdiği yardım kampanyası, Eminönü Yeni Cami önünde düzenlenen kermesin açılışıyla başladı.

Kermesin açılışına katılan Kaya, Arakan’da yaşanan drama sessiz kalamayacaklarını, oradaki mazlum kadınlar ve çocukları bir nebze de olsa rahatlatmak adına bir araya geldiklerini ifade etti. 3 gün açık kalacak kermesin açılış programına Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanvekili Büşra Köylübay da katıldı.