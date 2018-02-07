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Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:09
Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Elmas, kent merkezinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kerkük polisi, olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, Irak'ta Türkmenlere yönelik öldürme ve tehditlerin sürdüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Dünyaya, 'artık Türkmenleri görmezden gelmeyin' diye sesleniyoruz. Kerküklü bazı Türkmen akademisyenler ve Türkmen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Elmas'ın saldırı sonrası çekilen fotoğrafını sosyal medya aracılığıyla paylaşarak, Türkmenlere yönelik saldırı eylemlerinin son bulmasını istedi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye, Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen akademisyen Ali Elmas'ın uğradığı silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:"Son dönemde, Kerkük'te Türkmen soydaşlarımıza yönelik saldırıların artışını kaygıyla izliyor ve bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıları düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Kerkük halkının tüm unsurlarının kentte güven ve huzur içinde yaşamaları için yetkili Irak makamlarının vakit kaybetmeksizin gerekli önlemleri almalarına yönelik çağrımızı yineliyoruz."

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:09
  1. Kerkük
  2. Türkmen
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