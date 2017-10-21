Kerkük’te son dakika… Tanklar harekete geçti… Barzani’ye şok

Tüm gözlerin çevrildiği Kerkük'ten anbean son dakika haberleri geliyor. Irak tankları, Kerkük-Süleymaniye yolundaki Çemçemal'e doğru ilerliyor. Söz konusu ilçe ve çevresi, bölgesel yönetimle Bağdat arasındaki sınırda yer alıyor.

Çemçemal daha önceden bir Türkmen ilçesiydi ancak daha sonraki müdahalelerle şu an kozmopolit bir yapıya sahip.

Mesut Barzani, tartışmalı bağımsızlık referandumundan önce Çemçemal'in Kerkük'e bağlanmasını istiyordu.

Irak Ordu birliklerinin halihazırda ilerlediği bir başka nokta, Musul'un güneyindeki Güver.

Peşmerge Alman malı termal füze ateşliyor

Irak ordusundan yapılan açıklamada ise, dün şiddetli çatışmaların yaşandığı Türkmen kasabası Altunköprü'de halen Peşmerge saldırılarının devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, peşmerge Alman yapımı termal füzeler ateşliyor.

Altunköprü'de kontrol ordu birliklerinde, peşmerge güçleri kasabanın içinden geçen Küçükzap nehrinin kuzeyinde mevzilenmiş durumda.

Kasım Süleymani üç kez ziyaret etmiş

Reuters haber ajansı İran'ın dış operasyonlarından sorumlu komutanı general Kasım Süleymani'nin Irak ordusu harekete geçmeden önce birçok kez Kürt liderleri uyardığını duyurdu.

Uluslararası ajansın haberine göre, Süleymani 16 Ekim'de başlayan operasyondan önce en az üç kez bölgeyi ziyaret etti ve Kürt liderlerle buluştu.

İran Devrim Muhafızları içinde yer alan Kudüs Gücü'nün komutanı olan Süleymani, Talabanilerin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi yöneticilerine net bir mesaj verdi. İranlı general, Süleymaniye'de gerçekleşen randevuda peşmergenin tartışmalı bölgelerden çekilmediği takdirde Irak ordusu ve milislerin savaşa girişeceğini söyledi.

Cep telefonundaki tuhaf mesaj

Kasım Süleymani, son dönemde İran'ın parlayan yıldızı. Suriye ve Irak'ta çok önemli roller oynayan Süleymani, adını ilk kez İran-Irak savaşında duyurdu.

Al Jazeera'da yer alan Süleymani portresi, şu cümlelerle başlıyordu: "Benim adım Kasım Süleymani. Şunu bilmelisin ki İran’ın Irak, Lübnan, Gazze ve Afganistan politikalarını ben kontrol ederim.' Irak’taki ABD işgal güçlerinin komutanı General David Petraeus, 2008 baharında, bir toplantı esnasında Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin uzattığı cep telefonundaki bu tuhaf mesajı okuduğunda fazla şaşırmadı. Çünkü mesajın sahibini gayet iyi tanıyordu: İlkokul mezunu eski bir inşaat işçisi olan ve Irak’ta kendilerine yıllardır kök söktüren Kudüs Gücü’nün başındaki Kasım Süleymani."

Suriye'de Şam rejiminin yanında savaşan İranlı komutan, terör örgütü DAEŞ sonrası Irak'ta da net bir şekilde devreye girmiş oldu.

ABD: Çatışmalar sona ersin

Kerkük ve çevresindeki gerilimi izleyen ABD, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert aracılığıyla yeni açıklama yaptı.

Nauert, "ABD, Irak'ın kuzeyinde Altunköprü kasabası civarında yaşandığı belirtilen şiddet olaylarından dolayı endişelidir. Durumu yakından izliyoruz. Tüm taraflara şiddeti ve provokatif hareketleri sona erdirme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre, Irak ordusunun hafta başından bu yana geri aldığı bölgeler Anayasal bir zeminde çözülünceye kadar 'tartışmalı' olarak kalacak. Nauert, "Taraflar bir uzlaşmaya varıncaya kadar bu bölgelerin güvenlik ve yönetimi konusunda onları koordine olmaya teşvik ediyoruz. Bu zamana kadar tüm taraflar, Irak Başbakanı İbadi'nin önerdiği ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de (IKBY) açık bir şekilde kabul ettiği anayasa zemininde diyalog içinde olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Silah ve top sesleri gün boyu susmadı

Irak ordu birlikleri ve peşmerge, Saddam döneminde bölgesel sınır olan Türkmen kasabası Altunköprü'de dün gün boyunca çatıştı. Irak askerlerinin peşmergeyi kasabanın dışına püskürtmesiyle başlayan çatışmalarda çok sayıda havan topu kullanıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani'nin yayın organları birçok Irak zırhlı aracının imha edildiğini savunuyor ancak bu bilgiler henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Çatışmada iki taraftan da yaşamını yitirenler oldu.

Bağdat yönetimi gün içinde yaptığı açıklamayla Kerkük vilayetinin tümünde kontrol sağladığını ilan etti.

Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü DAEŞ'den temizleyen Irak'ta, 25 Eylül'deki referandum ülkeyi alt üst etti. Uluslararası uyarılara ve Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı.

DAEŞ'in Musul'u alması üzerine Irak ordusunun bölgeden çekilmesi Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'ü referanduma dahil etti.

Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede tüm tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.