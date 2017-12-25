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Kerkük'te polis müdürüne suikast

Irak'ın Kerkük kentinde bir karakolun müdürü ile oğlunun, bölgedeki terör örgütü DEAŞ militanlarının uyuyan hücreleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 02:03
Kerkük'te polis müdürüne suikast

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Rıyad nahiyesine bağlı Şeria Polis Karakolu Müdürü Fadıl es-Sebavi ile oğlunun aşkam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Ömer, saldırıyı terör örgütü DEAŞ militanlarının gerçekleştirdiğini ifade etti. Bölgenin Irak ordusu tarafından kurtarılmasına rağmen hala bazı yerlerde DEAŞ militanlarının olduğunu kaydeden Ömer, bölge tam temizlenmeden tehlikenin devam edeceğini vurguladı.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 02:03
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