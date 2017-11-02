Kerkük'te hayat normale dönüyor

Irak'ta yaklaşık iki hafta önce merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin denetimine geçen Kerkük merkezinde hayat normale dönerken, kent sakinleri de kendilerini artık daha güvende hissettiklerini söylüyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklüler, tüm grupların bir arada güven içinde yaşamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyük Çarşı esnafından Kamil Hançerci, "Kerkük şimdi daha da güvenli, ancak çarşı ve pazarlarda alışveriş oldukça durgun. Hayatın her geçen gün daha da normale dönmesiyle piyasada da hareketlilik olacağını umuyoruz." dedi.

Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şorca Mahallesi sakini, taksi şoförü Şamal Tahir de güvenlik endişesi yaşamadıklarını belirtti. Tahir, "Şu an kendimizi daha güvende hissediyoruz, ama akşamları pek taksi işi yok. Eskiden gecenin bir saatine kadar taksicilik yapıyorduk, ama şimdi havanı kararmasıyla işlerimiz azalıyor." diye konuştu.

Silah taşımanın yasaklanmasından memnun olduklarını dile getiren Kerküklü esnaf Müeyyet Turşucu ise "Kentin silahlı kişilerden arındırılması en büyük güven kaynağımız oldu. Operasyon öncesi her yerde silahlı kişiler vardı ama şimdi bir tek polis güçlerinde silahın olması oldukça memnuniyet vericidir.'' dedi.

Kerküklü vatandaş Şuvan Tomari de kentteki gündelik hayatın normale dönmesinden çok mutlu olduğunu söyledi. Tomari, "Kerkük'ü terk eden aileler geri dönüyor ve devlet kurumları mesai yapıyor. İşte bu en önemli gelişmedir. Kerkük'ün tüm etnik ve mezhepsel grupların yaşadığı güvenli bir kent olması bizi mutlu ediyor.'' ifadesini kullandı.

Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri, 16 Ekim'de başlatılan operasyon sonucu Kerkük başta olmak üzere Peşmerge'nin elinde tuttuğu tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamıştı.