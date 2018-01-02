Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen komutan şehit düştü

Kerkük'te, Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu şehit edildi.

02 Ocak 2018 Salı 23:21
Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen komutan şehit düştü

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü.'' ifadesini kullandı.

ARAÇTAN OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Kamil, ''Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar kullandıkları araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar.'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 23:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen komutan şehit düştü
    1. Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz..
    3. Almanlar çarpıttı! Çavuşoğlu'nda flaş..
    4. Protestoları fırsat bildi! ABD'den..
    5. Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    6. Nükleer silahların yasaklanmasını..
    7. İran'daki vandallara bir destek de..
    8. İran'daki karışıklık o ilimizi..
    9. İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli..
    11. KDV ile tanışan Suudi Arabistan..
    12. Kan donduran olay! 2'si çocuk 3..
    13. 'Yusuf Yazıcı'yı verseler bile almayız'
    14. İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi..
    15. Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan..
    16. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
    17. Almanlar en çok polise güveniyor
    18. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
    19. 2017'de çenemiz düştü!
    20. Tam 850 yaşında ama...
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
    Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Melih Gökçek’ten flaş açıklama: İnşallah kursaklarında kalacak
    Melih Gökçek’ten flaş açıklama: İnşallah kursaklarında kalacak
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi