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Kerkük'e dev put dikiyorlar!

Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'le savaşta ölen Peşmergeleri onurlandırmak için açılan 21 metrelik heykel tartışma oluşturdu. Peşmerge heykelinin dikilmesine Türkmen ve Araplar tepki gösterdi.

11 Temmuz 2017 Salı 16:28
Kerkük'e dev put dikiyorlar!

Irak'ın Kerkük kentinin kuzey girişine 21 metre yüksekliğinde, 12 metre genişliğinde bir Peşmerge heykeli dikildi.

60 bin dolara yakın bir maliyeti olan ve masraflarını bir Kürt iş adamının karşıladığı heykel, DEAŞ'le savaşırken hayatını kaybeden Peşmergeleri onurlandırmak için inşa edildi.

​Daha önce resmi binalara Irak bayrağı yerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağının asılmasıyla merkezi hükümet ile IKBY arasında bayrak krizi yaşanmıştı.

Peşmerge heykelinin dikilmesine de Türkmen ve Araplar tepki gösterdi.

'TÜRKMENLER DE CANLARINI VERDİ'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat Sorumlusu Muhammet Ağa, AA muhabirine, ''Kerkük'te sadece Peşmergenin kanı dökülmedi. Beşir,Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhurmatu ve Irak'ın her yerinde Türkmenler de canlarını verdi. Bu heykelle Kerkük'ün bir tek Peşmerge tarafından korunduğu mesajının verilmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

Ağa, ''Bu heykelin dikilmesiyle Kerkük'ün Kürtlerin olduğunu göstermek istiyorlar. Irak Türkmen Cephesi olarak Kerkük'ün güney girişinde bir Türkmen askerinin heykelini dikeceğiz'' ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:28
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. Peşmerge
  3. Irak
  • Heykel işte...Heykel işte...1 sa önce
    Ne putu
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