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“Kerkük’de terör tehlikesi yaşanıyor”

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, Irak’ta Musul’u kurtarma harekatının son aşamasında Türkmen şehri Kerkük’te terör örgütü DEAŞ tehlikesi yaşandığını açıkladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:19
“Kerkük’de terör tehlikesi yaşanıyor”

TKÜUGD Başkanı, Kerkük’ün Sesi Gazetesi Yazı Başkanı Güngör Yavuzaslan yaptığı açıklamada, “Kerkük’ün ilçesi Havice hala DEAŞ’ın elinde. Yine Musul’da kaçan yüzlerce militanın bölgeye saldırma ihtimali var. Son günlerde Kerkük’de zaman zaman DEAŞ sızıntıları yaşanıyor. Örgüt Ekim 2016 tarihinde kentet saldırmıştı. Örgütün hala kentte uyuyan hücrelerinin varlığı biliniyor” dedi.

“Kerkük’te PKK varlığı artıyor”

Gazeteci Yavuzaslan’’Diğer yandan Kerkük Valisinin izin vermesiyle terör örgütü PKK Kerkük’te varlığını ve faaliyetini artırdı. Bölge terör yuvalanmalarının olduğu bir alan haline getiriliyor’’ şeklinde yaşananları aktardı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:19
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