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Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den flaş karar

IKBY'de 1 Kasım'da yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri ertelendi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:34
Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den flaş karar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri ertelendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gidileceği açıklanmıştı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin tekrar aday olmayacağını açıkladığı seçimler daha önce de ertelenmişti.

Seçim komisyonu Başkanı Hendrean Muhammed, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada aday bildirme tarihinin geçen hafta dolduğunu ve bugüne kadar uzatıldığını belirterek bölge parlamentosundan yeni seçim tarihi belirlemesini isteyeceğini ifade etti.

Bölgede gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası Irak ordusunun başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgeleri neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan Peşmerge'den alması Barzani'yi oldukça zor bir duruma düşürdü.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:34
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