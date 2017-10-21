Kerkük ve Tuzhurmatu'dan 120 bin kişi göç etti

Irak güvenlik güçlerinin 16 Ekim'de başlattığı operasyondan bu yana Kerkük kenti ile Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinden yaklaşık 120 bin kişinin göç ettiği bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük kenti ile Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinden yaklaşık 120 bin kişinin Peşmerge ve Irak güçleri arasında çıkabilecek çatışmaları öngörerek Erbil ve Süleymaniye illerine göç etti." denildi.

Açıklamada, bakanlığın, söz konusu Kürt göçmenlere acilen insani yardım sunduğu ifade edildi.

''169 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de askeri operasyon sonucunda evlerini terk eden sivillerin sayısının 169 bine ulaştığını aktardı.

IKBY İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından Kerkük başta olmak üzere Hanekin (Diaya vilayetinde), Tuzhurmatu (Salahaddin) ilçeleriyle Pirde (Altunköprü) kasabasına çok yönlü saldırı başlatılması sonucu son 4 gün içerisinde birçok sivil evlerini terk edip, Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerine sığınmak zorunda kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Irak güvenlik güçlerinin 16 Ekim tarihinde başlattığı askeri operasyonlar sonucu Kerkük vilayeti, Hanekin, Tuzhurmatu ilçeleriyle Musul'un Zummar ve Rabia kasabalarından Erbil'e 84 bin, Süleymaniye'ye 79 bin, Duhok'a ise 6 bin sivil sığındı." denildi.

Evlerini terk eden sivillerin IKBY'deki yakınlarının yanına veya henüz tamamlanmamış inşat halindeki binalarda barındıkları belirtildi.

Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi,16 Ekim'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin denetimini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge'den geri almak için operasyon başlatmış ve söz konusu bölgelerin büyük bir çoğunluğunda kontrolü sağlamıştı.

Kerkük vilayetinin tamamı, Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bazı bölgeleri "tartışmalı bölgeler" arasında sayılıyor.