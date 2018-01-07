Kerkük petrolü İran'a akacak!

Irak Petrol Bakanı Cabbar el-Laibi Bağdat'ta gazetecilere verdiği demeçte, ''Irak kuzey Kerkük'ten ocak ayı sonuna kadar İran'a petrol ihraç etmeye başlayacak.'' dedi. Laibi, başlangıç için günde 30 bin varil petrolün İran'ın Kirmanşah taşınacağını söyledi.



Irak Petrol Bakanı Laibi, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ten günde 30 ila 60 bin varil petrolün İran'a ihraç edilmesi için iki ülke arasında anlaşma imzalandığını belirtmişti.



Takas usulü anlaşmada, Kerkük'ten çıkan ham petrol tankerlerle Kirmanşah'taki sınır kapısına taşınacak. Buradan da İran'lı şirketler tarafından teslim alınacak. Bölgede bir rafinerisi olan İran da aynı miktarda işlenmiş petrolü Basra Körfezi üzerinden Irak'ın güney kıyılarındaki limanlara gönderecek.