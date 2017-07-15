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Kerkük 15 Temmuz için sokaklarda!

Kerkük'te 14 Temmuz 1959’da Türkmenlere karşı düzenlenen katliamın anma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kerkük katliamı'nın yıldönümünde, şehitlerin ruhları Türkmeneli şehitleri ile nimetler Bahçesinde kucaklaşacaktır.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:21
Kerkük 15 Temmuz için sokaklarda!

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet SALİHİ, ''1959 yılında yaşanan Kerkük katliamı'nın 58. yıldönümünde,Şehitlerin kanları ve fedakarlıkları yolumuzu aydınlatacak ve milli değerlerimize ilelebed mahafaza etmek ve Türkmen toprakları'nın kurtarılmasında,imarında ve kalkınmasında halkımıza büyük direnç ve direniş verecektir.

Yirminci yüzyıldan beri bügüne kadar,Telafer,Tazehurmatu,Beşir,Tavuk,Emirli,Kerkük ve diğer bölgelerdeki Türkmen şehitleri kervanı,Türkmen halkı'nın fedakarlığına ve cesaretine şahittir.

Türkmenler,zulüm,göç,esimilasyon,yok etme politikası gördüler.

1924 yılında Gavurbağı'da yaşanan katliam,1959 yılında Kerkük katliami ve son olarakta Telafer'de suçsuz ve sivil 200 Türkmen'in hünharca idam ve katledilmesi yaşanan çilelerin en büyük ispadıdır.

Türkmenler, çektikleri zulüm, katliamlar ve demoğrafik değişimlere rağmen,her zaman başıdik, gururla yaşıyacaklardır.

Türkmen şehitleri'ne Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar niyaz etmesini dilerken,daha çok birlik ve beraberlik içinde olmalarına da çağrı yapmaktayız" dedi. 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:21
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