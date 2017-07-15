Kerkük 15 Temmuz için sokaklarda!

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet SALİHİ, ''1959 yılında yaşanan Kerkük katliamı'nın 58. yıldönümünde,Şehitlerin kanları ve fedakarlıkları yolumuzu aydınlatacak ve milli değerlerimize ilelebed mahafaza etmek ve Türkmen toprakları'nın kurtarılmasında,imarında ve kalkınmasında halkımıza büyük direnç ve direniş verecektir.

Yirminci yüzyıldan beri bügüne kadar,Telafer,Tazehurmatu,Beşir,Tavuk,Emirli,Kerkük ve diğer bölgelerdeki Türkmen şehitleri kervanı,Türkmen halkı'nın fedakarlığına ve cesaretine şahittir.