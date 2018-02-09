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Kerimov'un kızı o kurumu bıraktı

Lola Kerimova-Tillâyeva, 2008 yılından beri yürüttüğü UNESCO'nun Özbekistan temsilciliğini bıraktı.

09 Şubat 2018 Cuma 22:01
Kerimov'un kızı o kurumu bıraktı

Özbekistan’ın merhum Devlet Başkanı İslam Kerimov’un küçük kızı Lola Kerimova-Tillâyeva, 10 yıl boyunca yürüttüğü UNESCO’nun Özbekistan Temsilciliği görevini bıraktı.

2 Şubat’ta bu görevdeki son günü olduğunu bildiren Kerimova-Tillâyeva, konuyla ilgili Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, “Tabii ki, bir diplomat olarak bu iş 10 yıllık çalışma hayatımın önemli bir parçası oldu. Bu paha biçilemez deneyim... Çok şey öğrenmeme ve vatanıma hizmet etme fırsatı bulduğum için minnettarım.” diye yazdı.

Daimi Temsilciliğin çalışmaya başladığı 2008 yılından bu yana, Özbekistan'ın kültürel mirasının bir dizi unsurunun UNESCO tarafından insanlığın maddi olmayan kültürel mirası listesinde dahil edildiğini belirten Kerimova-Tillâyeva, UNESCO’daki görevinden ayrılmasına rağmen farklı alanlarda projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini ifade etti.

Lola Kerimova-Tillâyeva, UNESCO’daki görevinden ayrılacağını ilk kez Ağustos 2017’de duyurmuştu. Özbekistan’ın bilimsel mirası ve İslam kültürü ile ilgili konferans sırasında konuşan 39 yaşındaki Kerimova-Tillâyeva, artık zamanının büyük bölümünü babasının adını taşıyan hayır vakfının faaliyetlerine yardım için harcayacağını belirterek, “Yakın gelecekte ailem, hedeflerim, İslam Kerimov vakfının faaliyetlerine ve diğer sanatsal, hayır ve kültürel projelere daha çok zaman ayırmayı düşünüyorum. Bu nedenle elçilik görevimi bırakma kararı aldım.” demişti.

2008 yılından beri UNESCO’nun Özbekistan temsilciliğini yürüten ve günümüzde yurtdışında ikamet eden Lola Kerimova-Tillâyeva, ileride Özbekistan’a dönüp dönmeyeceğini belirtmedi. Kerimov’un kızının eşi Timur Tillâyev'in Özbekistan’ın en büyük ticari nakliye şirketi olan Abu Sahiy şirketi ve aynı adı taşıyan toptan pazarın sahibi olduğu biliniyor. Ancak 2017 yılının sonunda basında çıkan haberlerde, “Abu Sahiy”in el değiştirdiği ve isminin “Taşkent İpek Yolu” olarak değiştirildiği belirtilmiş, ancak Tillâyev’in şirketini kime ve kaça sattığı bildirilmemişti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 22:01
  1. UNESCO
  2. özbekistan
  3. islam kemirov
  4. Kerimova-Tillâyeva

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