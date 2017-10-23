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Kereste fabrikasında yangın

Zonguldak'ta bir kereste fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 01:21
Kereste fabrikasında yangın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Sinitli mevkisinde bir kereste fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu Ormanlı Belediyesi ile Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir bölümü alevler altında kalan kereste fabrikasına müdahale etti. 3 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İşyeri sahibi Köksal Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini belirtti.

Belde sakinleri de olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 01:21
  1. Köksal Tekin
  2. zonguldak yangın
  3. kereste fabrika yangın
  • alaettin alaettin 4 sa önce
    yangın işinde hep şüphelerimkundaklama olmasından dolayısupelenirimburaya işçi elaman olarak girençıkan bellisiz

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