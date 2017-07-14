Kepez Çaylıoğluspor’dan 6 Tekvandocu Milli Takımda

Antalya’da 6-8 Temmuz tarihleri arasında, 2400 kişinin katılımıyla gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü fırtınası esti. Kepez Çaylıoğluspor Kulübü ve Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü’nden şampiyonaya katılan 7 sporcudan 6’sı Milli Takıma girmeyi başardı.

Sezon boyunca çok iyi çalıştıklarını belirten Tekvando Antrenörü Murat Kalem, bu başarıyı beklediklerini söyledi. Kalem konuşmasında, “ 7 kişiyle gidip 6 kota almak çok kolay değil bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizleri maddi manevi destekleyen Gençlik Hizmetler ve Spor il, ilçe Müdürlüğüne, Başkan Zafer Yalman’a, sporcularımıza, kulübümüze ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Milli takım seçmeleri 26-27 Temmuz tarihleri arasında Konya’nın Karaman ilçesinde yapılacak. Sporculardan, Selin Burçoğlu, Aylin Arıkan, Esra Bayrak, Şevval Bayrak, Elçin İlik, Alihan Arıkan Milli takıma gitmeyi başardı.