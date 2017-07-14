Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kepez Çaylıoğluspor’dan 6 Tekvandocu Milli Takımda

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Kepez Çaylıoğluspor Kulübü ve Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü sporcuları 6-8 Temmuz tarihlerinde Antalya’da düzenlenen müsabakalarda önemli bir başarıya imza atarak Milli Takıma katılmaya hak kazandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
Kepez Çaylıoğluspor’dan 6 Tekvandocu Milli Takımda

Antalya’da 6-8 Temmuz tarihleri arasında, 2400 kişinin katılımıyla gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü fırtınası esti. Kepez Çaylıoğluspor Kulübü ve Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü’nden şampiyonaya katılan 7 sporcudan 6’sı Milli Takıma girmeyi başardı.

Sezon boyunca çok iyi çalıştıklarını belirten Tekvando Antrenörü Murat Kalem, bu başarıyı beklediklerini söyledi. Kalem konuşmasında, “ 7 kişiyle gidip 6 kota almak çok kolay değil bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizleri maddi manevi destekleyen Gençlik Hizmetler ve Spor il, ilçe Müdürlüğüne, Başkan Zafer Yalman’a, sporcularımıza, kulübümüze ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Milli takım seçmeleri 26-27 Temmuz tarihleri arasında Konya’nın Karaman ilçesinde yapılacak. Sporculardan, Selin Burçoğlu, Aylin Arıkan, Esra Bayrak, Şevval Bayrak, Elçin İlik, Alihan Arıkan Milli takıma gitmeyi başardı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
  1. Türkiye
  2. Karaman
  3. Zonguldak
  4. Antalya
  5. Çaylı
  6. Konya
  7. Ereğli
  8. Kepez
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Hainlerin hainliğini unutturmamamız lazım”
    1. “Hainlerin hainliğini unutturmamamız..
    2. Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarını..
    3. Devrilen tırdaki tonlarca sarımsak..
    4. Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 12..
    5. Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara’da..
    6. 2 altın kemerli ağa Selim’den veda..
    7. Kaynarca, 15 Temmuz şehitleri için..
    8. 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri..
    9. Uşak Valisi Demir basın mensupları ile..
    10. Kepez Çaylıoğluspor’dan 6 Tekvandocu..
    11. Vodafone Park’ın etrafını kana bulayan..
    12. Türkiye 12. Yaş Yaz Kupası
    13. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier..
    14. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı..
    15. "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi..
    16. “15 Temmuz bir milletin yeniden..
    17. Kula’da gölete 5 bin balık bırakıldı
    18. Şehit aileleri tarafından verilen Türk..
    19. AFAD’dan Gümüşhane’de ‘O kahraman..
    20. Serik’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    Yarım asırlık sucuk kralı kepenk indirdi!
    Yarım asırlık sucuk kralı kepenk indirdi!
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Rusya üstünü brandayla örtüp gizlice getirdi!
    Rusya üstünü brandayla örtüp gizlice getirdi!