Kepenk indiren esnafa en az 6 ay destek müjdesi

Esnaf ve Ahilik Fonu hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Müezzinoğlu, bu fonun büyük oranda İşsizlik Sigortası Fonuna benzediğini bildirdi.

Fona Bağ-Kurluların yüzde 2, Hazinenin ise yüzde 1 oranında destek vereceğini belirten Müezzinoğlu, "Esnafımız 720 gün prim ödedikten sonra iflas ya da dükkanı kapatma durumunda bu fondan istifade edebilecek. Yatırdığı primin süresine göre kendisine 6, 8 ya da 10 ay gibi ödemeler yapılacak" dedi..

İLK İKİ YIL ÖDEME YAPILMAYACAK

Müezzinoğlu, fonun kurulmasının ardından ilk iki yıl ödemelerin yapılmayacağını ifade ederek, ortalama bir senaryoya göre fonda biriken paranın nemalandırılmaması halinde 20 yıl sonra 60 milyon liralık açık hesaplandığını, nemalandırılması halinde ise açık vermeyeceğini sözlerine ekledi.