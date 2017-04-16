'Kepçe kulak' nasıl düzeltilir?

Sosyal ve özel hayatta sıkıntılara yol açan kepçe kulaklar artık ameliyatsız tedavi ediliyor..

'Kepçe kulak' nasıl düzeltilir?
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:50

Sosyal ve özel hayatta sıkıntılara yol açan kepçe kulaklar artık ameliyatsız tedavi ediliyor.

KBB ve yüz cerrahisi uzmanı Doç.Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, kepçe kulaklardan kolay kurtuluşun yolunu şöyle anlatıyor: "Kesmeden ya da kanamasız yapılan ameliyatlarda, kulağın arkasından açılanküçük delikler vasıtasıylakulağa cerrahi ipler yerleştiriyoruz. 15 dakika süren bu işlem sonrasında kulakta şişlik ya da morluk oluşmuyor. Kulak, sonrasında3 gün pamuğa sarılıyor. Daha sonra açılıyor ve 1 hafta gece uyurken başa sarılacak elastik bandaj uygulanıyor. Kepçe kulak ameliyatları için çocuklarda en idealyaş 5-6'dır. Çocukların kıkırdak dokuları henüz sertleşmediğinde operasyon daha etkili sonuç verir."

 
Etiketlerkepçe kulak
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Burak

Çok güzel ameliyatsız yeni yöntemlerle insan hayatında bir karşılık buluyor. Peki dinimiz islam bu yeni şekle ameliyatsiz kepçe kulak tedavisine cevaz veriyor mu? Bununla alakalı da cevap vermelisiniz.

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